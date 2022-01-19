Грозный, 19 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чечни ищет исполнителя на контракт по рекультивации несанкционированной свалки в поселке Ирс. Сделку оценили почти в 0,5 млрд рублей. Победителя тендера определят 7 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Mosreg.ru Свалка

Произвести весь комплекс работ исполнитель должен будет до 31 декабря 2023 года. Максимальная цена услуги — 496 515 568 рублей при 1% аванса. Средства на это выделят федеральный и региональный бюджеты.

Также на 31 января намечен тендер, в рамках которого определят исполнителя на те же работы, но в поселке Кирпичный, где расположена свалка, не эксплуатируемая с 2017 года. Она размещена на участке площадью 10,0993 га. Объем накопленных отходов — 336 тыс. м3. Стартовая цена этого тендера — 272 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тем временем в Кировской области на рекультивацию крупнейшей свалки потребуется 3,8 млрд рублей. Об этом стало известно в декабре 2021 года в ходе совещания с участием главы Минприроды РФ Александра Козлова.