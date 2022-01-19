Новосибирск, 19 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Новосибирске на данный момент открыты четыре купели. На 12:00 (время местное) в купель окунулись уже 3206 человек, сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС).

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещение

«Спасатели дежурят непосредственно у купелей, помогая людям подняться из холодной воды по ступенькам, в первую очередь женщинам, детям и пожилым людям, — рассказали в МАСС. — Так, одной из верующих женщин буквально вчера исполнилось 82 года, женщина уверена, что вера и добрые поступки помогают сохранить ей здоровье и хорошее самочувствие».

Отмечается, что дежурство идёт в штатном режиме, без происшествий.