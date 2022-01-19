Москва, 19 января, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Классические признаки ОРВИ проявляются после заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», поэтому в лечении поможет обильное питьё и приём жаропонижающих препаратов. Об этом главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рассказала 19 января.

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По её словам, число случаев заболевания из-за заражения «Омикроном» растёт, специалисты делают первые осторожные выводы по течению инфекции. В начале болезни, как правило, наблюдаются высокая температура, боль в голове и мышцах, интоксикация.

«Симптоматика практически совпадает с классическим проявлением ОРВИ, а значит, в арсенале почти каждой домашней аптечки есть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни», — сказала Сметанина ТАСС.

Врач порекомендовала пить в день по меньшей мере 2 литра жидкости, трижды измерять температуру тела и принимать жаропонижающие: ибупрофен, парацетамол. Если температура держится больше трёх дней, а лекарства не помогают, лучше обратиться к врачу.

При першении в горле она посоветовала применять средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, полоскания на основе трав или хлоргексидина. Чтобы устранить заложенность носа, подойдут сосудосуживающие капли, рекомендовано и промывание носа растворами с морской водой.

Дополнить симптоматическую терапию могут противовирусные препараты: гриппферон, генферон лайт, арбидол, риамиловир (триазавирин) и другие. При этом принимать антибиотики при COVID-19 в первые дни не только бессмысленно, но и опасно. Их назначает только врач при осложнениях, вызванных бактериальной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, врач Александр Мясников призвал обращаться к врачу при COVID-19 в трёх случаях: если есть одышка в состоянии покоя или при минимальной физической нагрузке, если сохраняется температура выше 38 градусов, а также если показания пульсоксиметра — ниже 94%.

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