Белгород, 19 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Строительство двух новых мусоросортировочных комплексов запланировано до 2024 года в Белгородской области. Об этом на пресс-конференции 18 января сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=67199 Вячеслав Гладков

По словам главы региона, власти примут комплекс мер по организации раздельного накопления и переработки твёрдых коммунальных отходов. Так, до конца 2022 году закупят более 7, 5 тыс. сетчатых контейнеров, возможно масштабирование проекта по внедрению раздельного сбора ТКО посредством фандаматов с привлечением федерального финансирования.

«На сегодняшний день у нас уже есть два мусоросортировочных комплекса. До 2024 года запланировали строительство ещё двух таких же комплексов. Определённо, работа по внедрению раздельного сбора мусора проводится, но её недостаточно. Мне, например, нравятся заглублённые контейнеры, они придают другой уровень современности городу, но это другая культура. Начинать нужно с людей, в первую очередь, с экологического воспитания детей», — сказал Вячеслав Гладков.

Кроме того, в 2022 году заложена рекультивация свалок в Белгороде и Грайвороне.