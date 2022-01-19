* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 19 января, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнило все условия для признания легитимности сформированного им временного правительства. Об этом заявил председатель правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Хасан Ахунд.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

«Исламский эмират [Афганистан] (используемое радикалами название государства) выполнил все условия, достаточные для [признания] легитимности системы», — приводит слова Ахунда заместитель министра информации и культуры в правительстве Забихулла Муджахид в Twitter.

Ахунд также призвал мировые страны признать сформированное радикалами правительство и оказать поддержку афганскому народу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что у Национального банка достаточно наличных денег, чтобы помочь решить проблему ликвидности для бизнесменов.