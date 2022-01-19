Анкара, 19 января 2022, 10:36 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Украину с визитом в течение ближайших недель. Об этом 19 января заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, его слова приводит газета Sabah.
«Президент Турции посетит Украину с визитом в ближайшие недели», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что власти Турции готовы стать посредниками в переговорах президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.