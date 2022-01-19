В Венгрии заявили, что стратегия Европы и США по Украине провалилась
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал провальной стратегию Европы и США по Украине
Будапешт, 21 мая, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Стратегия Европы и Соединённых Штатов по Украине полностью провалилась, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, цель ослабить Россию ограничительными мерами не достигнута, при этом от введенных санкций пострадали сами страны Европы.
«Стратегия, которая разработана Европой и США как ответ и реакция на войну, полностью провалилась», — сказал Сийярто в ходе выступления в одном из ведущих японских аналитических центров — Фонде мира Сасакавы.
Глава МИД Венгрии добавил, что такая точка зрения «идёт вразрез с либеральным мейнстримом в Европе», но соответствует мнению «глобального большинства».
Сийярто также выразил мнение, что конфликт на Украине не решить на поле боя.
Как передавало ИА Регнум, 17 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе венгерской радиостанции, призвал сменить руководство Евросоюза. Премьер Венгрии объяснил, что перемены в руководстве ЕС необходимы, потому что нынешнее отражает интересы не народов Европы, а политических элит и финансовых группировок. Политик уточнил, что руководство в Брюсселе захвачено глобалистской элитой, финансовыми группами, крупными экономическими объединениями. Решения, которые принимают лидеры ЕС, мотивированы интересами этих группировок, а не интересами народов союза. Он добавил, что «они не наши люди».
Кроме того, Орбан заявил, что руководство Евросоюза не справляется с наиболее важными проблемами на континенте, в том числе с нелегальной миграцией и конфликтом на Украине. Он выразил уверенность, что люди не хотят миграции, войны, перехода к зелёной экономике, который разрушит промышленность.