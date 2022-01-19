Будапешт, 21 мая, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Стратегия Европы и Соединённых Штатов по Украине полностью провалилась, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Известия/ Тарас Петренко

По его словам, цель ослабить Россию ограничительными мерами не достигнута, при этом от введенных санкций пострадали сами страны Европы.

«Стратегия, которая разработана Европой и США как ответ и реакция на войну, полностью провалилась», — сказал Сийярто в ходе выступления в одном из ведущих японских аналитических центров — Фонде мира Сасакавы.

Глава МИД Венгрии добавил, что такая точка зрения «идёт вразрез с либеральным мейнстримом в Европе», но соответствует мнению «глобального большинства».

Сийярто также выразил мнение, что конфликт на Украине не решить на поле боя.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе венгерской радиостанции, призвал сменить руководство Евросоюза. Премьер Венгрии объяснил, что перемены в руководстве ЕС необходимы, потому что нынешнее отражает интересы не народов Европы, а политических элит и финансовых группировок. Политик уточнил, что руководство в Брюсселе захвачено глобалистской элитой, финансовыми группами, крупными экономическими объединениями. Решения, которые принимают лидеры ЕС, мотивированы интересами этих группировок, а не интересами народов союза. Он добавил, что «они не наши люди».

Кроме того, Орбан заявил, что руководство Евросоюза не справляется с наиболее важными проблемами на континенте, в том числе с нелегальной миграцией и конфликтом на Украине. Он выразил уверенность, что люди не хотят миграции, войны, перехода к зелёной экономике, который разрушит промышленность.