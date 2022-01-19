Петропавловск-Камчатский, , 10:31 — REGNUM На Камчатке активно готовятся к проведению зимнего фестиваля «Берингия-2022», который охватит весь край, а ключевым его направлением станут гонки на собачьих упряжках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Инсталляция посвящена гонкам на собачьих упряжках «Берингия», которые ежегодно проходят на Камчатке Алексей Иванов © ИА REGNUM

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В рамках фестиваль пройдут сразу несколько гонок. Впервые состоится гонка «Avacha RACE» на 300 километров — она стартует в один день с «Елизовским спринтом» — 19 февраля.

26 февраля состоится детская гонка «Дюлин».

Главная гонка на собачьих упряжках «Берингия» на 1 тыс. км стартует 6−7 марта в селе Эссо и финиширует ориентировочно 28 марта-1 апреля в Оссоре.

«Также в рамках основных мероприятий «Берингии» 24−25 февраля запланировано проведение бизнес-форума «Дальний Восток — зима открытий». Кроме того, спортивно-развлекательные и культурные мероприятия в рамках зимнего фестиваля пройдут во всех районах Камчатского края», — уточнили организаторы фестиваля.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционные гонки на собаках «Берингия», которые ежегодно проводятся на Камчатке, поддержали президентским грантом. Сумма выплаты составила 10 млн рублей.