Оренбург, 19 января, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Оренбурге новогодние ёлки будут переработаны и использованы в качестве удобрения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Демонтаж новогодние ёлки и переработка

По словам и.о. директора муниципального предприятия «Комсервис» Александра Колпакова, в настоящее времяспециалисты городской коммунальной службы осуществляют разбор и переработку центральной елки Северного округа Оренбурга, расположенной в парке имени 50-летия СССР. Всего планируется переработать 11 набивных ёлок, расположенных в парках и скверах округа.

Деревья измельчают при помощи специального оборудования. Опилки используют в качестве удобрения, щепу — как укрывной материал для цветочных клумб, кустарников и деревьев. Хвойные ветки использовались при оборудовании крещенской купели на Урале.