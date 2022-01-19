Петропавловск-Камчатский, 19 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подводя итоги туристической отрасли в 2021 году отметил, что интерес к Камчатке возрос, а запуск масштабных проектов по развитию инфраструктуры позволит расширить перспективы в развитии сферы гостеприимства. Превышен допандемийный уровень турпотока: 250 тыс. человек посетили полуостров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Камчатка

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«В последние годы мы на практике ощутили растущий интерес к Камчатке. В первую очередь он проявился в увеличении количества операторов — за последние два года их количество выросло на 36%. Кроме того, в 2021 году мы превысили допандемийный уровень турпотока: предварительно порядка 250 тысяч человек посетило регион», — сказал Солодов.

Главные достопримечательности Камчатки посетили 38 тыс. человек: 3 тыс. побывали на Курильском озере, 8 тыс. — в Кроноцком заповеднике, 16 тыс. — в Южно-Камчатском заказнике, 7 и 4 тыс. — в природных парках «Налычево» и «Ключевской» соответственно.

Важнейшей задачей в сфере туризма для правительства региона остаётся создание инфраструктуры. Так, идёт строительство нового аэровокзального комплекса с пропускной способностью 1,5 млн пассажиров в год. Предполагается, что его ввод позволит увеличить турпоток на Камчатку до 800 тыс. человек в год.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия подстегивает внутренний туризм — он вырос на 48% к предыдущему году. Об этом министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил в интервью «Российской газете».