Москва, 19 января, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Оператор авиатопливного бизнеса «Газпромнефть-Аэро» организовал первую заправку зарубежного грузового рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» топливом с минимальным углеродным следом. Доля SAF (sustainable aviation fuel, авиатоплива с низким углеродным следом) в топливной смеси превысила 35%, что позволило сократить выбросы CO² авиарейса на треть.

Пресс-служба «Газпром нефть» «Газпром нефть» заправит российские авиакомпании за рубежом экотопливом

Как сообщают в «Газпром нефти», рейс «Уральских авиалиний» на экологичном топливе состоялся из международного аэропорта Амстердама (Голландия). Самолет Airbus А321 в грузовой конфигурации выполнил транспортировку медицинских препаратов и тестов на COVID-19. В рамках программы сотрудничества компаний запланировано дальнейшее применение зеленого топлива для обслуживания коммерческих рейсов в аэропортах Европы.

«Применение топлива на основе альтернативных видов сырья является одним из наиболее эффективных способов декарбонизации авиаперевозок, — заявил генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров. — По прогнозам IATA в ближайшие три года доля зеленого авиатоплива увеличится в 4 раза в структуре общемирового потребления».

«Мы придаём большое значение ESG-стратегии и необходимости снижать количество выбросов CO²», — отметил генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов. По его словам, компания ежегодно вносит значительный вклад в снижение углеродного следа, приобретая новые самолеты с возможностью заправки SAF.

Напомним, в 2021 году для разработки, сертификации и последующего промышленного производства в России экологичного топлива для реактивных двигателей по инициативе «Газпром нефти» создан Евразийский SAF-альянс. В ассоциацию вошли Airbus, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 Group, «Волга-Днепр» и российские научно-исследовательские институты гражданской авиации.