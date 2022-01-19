В Элисте из-за коронавируса отменили крещенские купания
Элиста, 19 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Калмыкии в связи с угрозой распространения коронавируса организовали только четыре купели для проведения крещенских купаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Освящение купели
Купели оборудованы в поселке Цаган-Аман (на реке Волга), селе Тундутово (сельский дом культуры), селе Приютное и селе Садовое (при церковных приходах). В Элисте крещенские купания были отменены.
В местах проведения обряда дежурят спасатели, бригады медиков, полиция.