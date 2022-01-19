Элиста, 19 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Калмыкии в связи с угрозой распространения коронавируса организовали только четыре купели для проведения крещенских купаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Освящение купели

Купели оборудованы в поселке Цаган-Аман (на реке Волга), селе Тундутово (сельский дом культуры), селе Приютное и селе Садовое (при церковных приходах). В Элисте крещенские купания были отменены.

В местах проведения обряда дежурят спасатели, бригады медиков, полиция.