Иркутск, , 10:29 — REGNUM В Иркутске задержали троих мужчин, подозреваемых в краже оборудования для майнинга криптовалюты. Подробности сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Криптовалюта

Злоумышленники путем отжатия входной двери проникли в загородный дом, расположенный в одном из садоводств Иркутского района, и похитили 15 единиц техники стоимостью 750 тысяч рублей. Оперативники изучили записи с камер наружного наблюдения и узнали, что для совершения кражи, подозреваемые использовали автомобиль службы такси, на котором работал один из них. Вскоре полицейские вышли на след фигурантов.

Один из задержанных знаком с потерпевшим, знал, как проникнуть на территорию домовладения и где хранится оборудование.

В настоящий момент устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных противоправных деяний.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемую майнинговую ферму житель Шелеховского района Приангарья оборудовал в металлическом контейнере. Но в мае 2021 года злоумышленники проникли внутрь и похитили машины, общей стоимостью превышающие полмиллиона рублей.

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