Сеул, , 10:27 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 12 092 человека. Об этом 19 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 19 января в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 519 041 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 86,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 46 371 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 43 630 450 человек. Уровень полной вакцинации составил 85%.

«Бустерную» дозу получили 261 355 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 24 004 666 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 5805 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 705 902.

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