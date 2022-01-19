Сочи, Краснодарский край, , 10:26 — REGNUM Археологический парк под открытым небом может появиться в Сочи. Вопрос обсуждался на заседании градостроительного совета при главе администрации города, сообщили в пресс-службе мэрии 19 января.

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Участники заседания обсудили идею развития исторического ядра города в рамках улиц Кооперативной, Войкова, Москвина и Орджоникидзе. На данной территории сохранились объекты историко-культурного наследия, в числе которых — остатки крепостной стены форта Александрия, дом купца Политиди, Сочинский маяк, дача Воронова, собор Михаила Архангела, казначейство и бывшее здание Индо-Европейского телеграфа. Как сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Семен Вялкин, в настоящее время готовится конкурс на лучший проект благоустройства этой территории, его планируют объявить в ближайшее время.

Также на этой территории предложено создать тематический рекреационную историко-культурную зону, перспективную для археологических изысканий, а в будущем — археологический парк как интерактивный филиал Музея истории города-курорта Сочи под открытым небом.