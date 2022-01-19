Тегеран, , 10:35 — REGNUM Президент Ирана Ибрагим Раиси полагает, что после его визита в Москву ирано-российские отношения могут заметно измениться. Об этом он заявил перед вылетом в Россию, сообщает 19 января агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Mehr News Agency

Раиси напомнил, что отправляется в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. В ходе поездки будут предприняты усилия для продвижения политики добрососедства в регионе.

«Визит может стать поворотным моментом в политических, экономических и торговых отношениях Ирана с Россией, а также может быть эффективным для обеспечения безопасности, экономических и торговых отношений в регионе», — заявил иранский президент, находясь в тегеранском аэропорту «Мехрабад».

Он подчеркнул, что взаимодействие Ирана и России, безусловно, обеспечит безопасность и предотвратит односторонность.

Кроме того, России принадлежит важная или ключевая роль в таких международных организациях, как Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз. Сотрудничество Тегерана и Москвы может помочь продвижению торгово-экономических проектов, сказал Раиси.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Раиси в Москву нацелен на расширение культурных, политических и экономических связей Ирана и России. В Москве иранский президент встретится с Владимиром Путиным.

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