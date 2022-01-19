Кишинёв, 19 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Мэр Кишинёва Ион Чебан, создавая «Национальное альтернативное движение» не консультировался с Партией социалистов. Об этом заявил лидер данной партии, экс-президент Молдавии Игорь Додон на телеканале N4.

Socialistii.md Игорь Додон и Ион Чебан

«Время покажет, было ли это правильным решением или нет. Это не наш проект, это его личный проект», — сказал Додон.

Он отметил, что политическая инициатива Чебана не является «предательством», так как он не состоит в Партии социалистов с 2019 года. Экс-президент пожелал успехов бывшему соратнику.

Напомним, Чебан 30 декабря 2021 года сообщил о создании нового движения в качестве «альтернативы нынешнему правительству» Молдавии. Он заявил, что в республике ещё не было правительства хуже, чем то, которые действует в настоящее время.