Москва, 19 января, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Москве второй родитель в многодетных семьях сможет бесплатно ездить в общественном городском транспорте, в том числе в пригородных электричках. Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале столичного правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Транспорт

Бесплатно пользоваться общественным транспортом Москвы также смогут дети из многодетных семей в возрасте 16−18 лет — независимо от того, учатся они в образовательных учреждениях или нет.

Оформить карту москвича для получения права бесплатного проезда можно в центрах госуслуг «Мои документы». Отмечается, что ранее льготный проезд мог оформить только один из родителей, а детям 16−18 лет давали льготу только при условии обучения в образовательном учреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 января 2022 года в столице России, Москве, изменились цены на проезд в общественном транспорте.

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