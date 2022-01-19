Москва, , 10:24 — REGNUM Комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал поправку об индексации пенсий на уровень выше инфляции на 8,6% в 2022 году, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Пенсия

Предполагается, что поправка будет принята на заседании 20 января.

Изменения вносятся в принятый в первом чтении законопроект о социальных пенсиях по старости гражданам из числа малочисленных народов Севера, на основании сведений, содержащихся в списке лиц, относящихся к малочисленным народам Российской Федерации.

Дополнительные расходы на увеличение индексации страховой пенсии с 1 января 2022 г. составят в 2022 г. 172,7 млрд, рублей, в 2023 г. — 178,3 млрд, рублей, в 2024 г. 188,9 млрд. рублей.

Индексация будет проводится постафактум, получившим пенсии в декабре-январе пенсии доиндексируют до 8,6%.

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