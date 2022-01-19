Москва, 19 января, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Сегодня, 19 января, российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС) в рамках 66-й длительной экспедиции, совершат первый в 2022 году выход в открытый космос. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

МКС

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Как уточнили в госкорпорации, это будет 59-й выход в открытый космос по российской программе (51-й плановый). Работа вне станции продлится 6,5 часа.

Накануне, 18 января, в рамках финальной подготовки российские члены экипажа проверили оборудование и инструменты, осмотрели скафандры, а также провели консультации со специалистами Главной оперативной группы управления (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва) и Центра управления полетами ЦНИИмаш по предстоящим работам в открытом космосе.

«Основной задачей выхода в открытый космос станет интеграция узлового модуля «Причал» в состав российского сегмента МКС», — уточнили в Роскосмосе.

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Для этого Антону Шкаплерову и Петру Дуброву предстоит установить и подключить антенны пассивной системы сближения «Курс-П» на внешней поверхности нового российского модуля, переустановить телекамеру и проложить телевизионный кабель, смонтировать мишени для стыковки кораблей и установить поручни для перехода между модулями «Наука» и «Причал».

В госкорпорации также добавили, что при наличии времени космонавты Роскосмоса демонтируют с «Причала» антенны активной системы сближения «Курс-НА».

https://twitter.com/roscosmos/status/1483685363046567936

Отмечается, что в космической карьере Антона Шкаплерова это будет третий выход и четвёртый — у Петра Дуброва. Предстоящий выход станет 155-м, выполненным космонавтами в отечественных скафандрах с марта 1965 года.