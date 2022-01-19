Волгоград, 19 января 2022, 10:28 — REGNUM Здание постройки конца XIX века снесут в Советском районе Волгограда, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
Под снос пойдёт дом №11 по улице Станционной, общая площадь строения около 330 кв. метров. Здание до 2010 года было жилым, проживавших там граждан переселили в новое жильё.
По данным краеведов, здание было построено в 1896 году, в нём предположительно проживал писатель Максим Горький, дом уцелел во время Сталинградской битвы.
Согласно данным сайта госзакупок, на снос потратят более 2,8 млн рублей. Победителем электронных торгов, которые состоялись 18 января, стала ИП Самгина Маргарита Дмитриевна.