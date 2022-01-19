Волгоград, , 10:28 — REGNUM Здание постройки конца XIX века снесут в Советском районе Волгограда, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Снос здания

Под снос пойдёт дом №11 по улице Станционной, общая площадь строения около 330 кв. метров. Здание до 2010 года было жилым, проживавших там граждан переселили в новое жильё.

«Сразу после переселения жильцов здание не было демонтировано, поскольку в 2010 году профильное областное ведомство проинформировало муниципалитет о том, что дом может иметь признаки объекта культурного наследия. В такой ситуации здание не подлежит сносу до принятия решения о наделении либо не наделении его статусом охраняемого. Детальное обследование не выявило оснований для признания здания объектом культурного наследия», — заявили в мэрии.

По данным краеведов, здание было построено в 1896 году, в нём предположительно проживал писатель Максим Горький, дом уцелел во время Сталинградской битвы.

Согласно данным сайта госзакупок, на снос потратят более 2,8 млн рублей. Победителем электронных торгов, которые состоялись 18 января, стала ИП Самгина Маргарита Дмитриевна.