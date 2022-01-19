Иркутск, 19 января, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В 2022 году в Иркутске планируют отловить 359 бездомных собак. Об этом 18 января сообщили в мэрии города. Средняя стоимость отлова и содержания одного животного в течение 20 дней составляет чуть более 15 тысяч рублей. Из областного бюджета на это была выделена субвенция в размере 5,5 млн рублей.

Мэрия Иркутска Мальчик с собакой

В настоящее время действует муниципальный контракт на отлов 42 собак без владельцев. Срок его действия — до конца января. Заключение контракта на отлов собак запланировано на 24 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года сообщалось, что в Иркутской области растёт количество сообщений от жителей региона о нападениях собак. Активизировать работу по организации отлова и содержания безнадзорных животных поручил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Читайте также: Жителей Приангарья атаковали бездомные собаки