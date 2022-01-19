Канберра, , 10:21 — REGNUM Решение о временной отмене сборов за выдачу некоторых категорий виз для привлечения в Австралию иностранных студентов, туристов и трудовых мигрантов, приняли австралийские власти. Об этом 19 января заявил журналистам премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Скотт Моррисон Kristy Robinson

«Мы отменим плату <…> за студенческую визу для всех, кто обратится за ней в течение следующих восьми недель. Также мы отменим плату для подателей заявлений на получение туристической визы на (следующие) 12 недель», — сказал он.

Кроме того, Моррисон отметил, что власти Австралии хотят, чтобы в страну приезжали для отдыха и путешествий по ней туристы, а также иностранные граждане для работы в сельскохозяйственном секторе и других отраслях, в которых наблюдается нехватка рабочих рук.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января прививки, сделанные российской вакциной «Спутник V», рекомендовало признать Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA) правительству страны у въезжающих граждан других государств.