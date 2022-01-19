Анадырь, 19 января, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Выявлены нарушения в действиях руководства АО «Анадырский морской порт», которое взимало плату за оформление пропусков на территорию морпортов Анадырь и Проведения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Магаданской транспортной прокуратуры.

Пресс-служба правительства Чукотки Чукотка

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Установлено, что проход и проезд на территорию двух портов осуществлялся по пропускам за 3128 рублей. При этом, основанием для взимания платы являлась необходимость содержания подразделений транспортной безопасности, что противоречит требованиям федерального законодательства, так как осуществление пропускного режима в морском порту является текущей работой предприятия, а не самостоятельным видом деятельности с целью извлечения прибыли.

Отмечается, что платные въезд и проход оказывали негативное влияние на стоимость товаров, поступающих на Чукотку морским транспортом.

«Прокуратурой на приказ генерального директора АО «Анадырский морской порт», утвердившего тарифы на указанные услуги, принесен протест, по результатам рассмотрения которого незаконные пункты из локального нормативного правого акта исключены, взимание платы за оформление пропусков прекращено», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хасанском районе прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника таможенного поста Владивостокской таможни. Его обвиняют в получение взяток в особо крупном размере.