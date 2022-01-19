Чебоксары, 19 января, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Чебоксарах произошёл ещё один смертельный случай при строительстве жилья. На этот раз рабочий разбился насмерть, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

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По данным правоохранителей, ЧП произошло в полдень 17 января 2022 года при строительстве многоквартирного дома по улице Афанасьева в Чебоксарах.

«При разгрузке строительных материалов с подъёмного крана на высоте 15-го этажа стропальщик сорвался вниз и упал», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщают, что мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведомство инициировало проверку по факту смерти рабочего при строительстве дома в жилищном комплексе «Акварель» в Чебоксарах. ЧП произошло 13 января 2022 года, погиб 26-летний монтажник.

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