Москва, , 10:19 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на отмене новых норм, согласно которым помощь онкобольным оказывается только по месту прописки, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Необходимо отменить новые нормы «маршрутизации пациентов», а проще говоря крепостное право, которое гарантирует оказание медпомощи только по месту прописки», — заявил Миронов.

Качественная онкологическая помощь должна быть доступна жителям всех регионов страны, подчеркнул парламентарий.

Он также считает, что необходимо создавать свободные от COVID-19 зоны в медучреждениях и переводить поликлиники и больницы в нормальный режим работы, расширять диспансеризацию и раннюю диагностику.

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