Сочи, Краснодарский край, , 10:19 — REGNUM Последствия непогоды устраняют в Сочи, 19 января на территории курорта выпало до 17 мм осадков. По данным администрации города, ветром повалено 19 деревьев, на данный момент основная часть уже убрана с дорог курорта.

Шторм в Сочи Admkrai.krasnodar.ru

В течение ночи в Сочи велась расчистка дорог и тротуаров, в том числе в высокогорных селах. Всего задействовано 265 единиц техники. Сейчас дорожные службы продолжают расчистку улиц. На ряде маршрутов автобусы не доезжают до конечных остановок, уточняют «Кубанские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Сочи было объявлено штормовое предупреждение. В связи с непогодой власти запретили крещенские купания в открытых водоёмах и закрыли пляжи.