Посёлок Рощино, Ленинградская область, 19 января, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Два человека погибли в квартирном пожаре в поселке Рощино Ленинградской области, еще один пострадавший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи по дороге в больницу. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Http://76.mchs.gov.ru/ Пожар

ЧП произошло вечером 18 января в Выборгском районе Ленобласти, в поселке Рощино, там горела однокомнатная квартира на улице Шалавина. На месте происшествия работали дежурные смены 52 пожарно-спасательной части, 109 и 151 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области — 12 человек, три единицы техники.

«В 18:28 мск пожар был ликвидирован. Спасателями при помощи спасательных устройств был спасен один человек», — уточнили в ведомстве.

При пожаре погибли два человека — 56-летний мужчина и 65-летняя женщина. Вместе с тем, как уточняет издание «47 news», спасенный пострадавший скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Медики зафиксировали у него серьезные ожоги.