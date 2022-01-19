Нур-Султан, 19 января 2022, 10:24 — REGNUM Поправки о включении лиц с инвалидностью в квоту для депутатов парламента одобрила нижняя палата (Мажилис) Казахстана. Заседание транслировалось 19 января на сайте законодательного органа.

Мажилис Казахстана
Мажилис Казахстана
Mid.gov.kz

Казахстанский министр юстиции Канат Мусин пояснил, что законопроект предусматривает квоту в 30% для женщин, лиц, не достигших 29-летнего возраста, а также лиц с инвалидностью при распределении депутатских мандатов в нижней палате. Таким образом, в парламенте будут более широко представлены женщины, молодёжь и лица с особыми потребностями.

Это «безусловно скажется на качестве законов», сказал Мусин. Поправки разработаны в связи с поручением президента Касым-Жомарта Токаева обеспечить обязательное участие инвалидов в законодательной деятельности.

После одобрения нижней палатой поправки в закон о выборах поступят на рассмотрение верхней палаты — Сената Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, нижняя палата парламента Казахстана 19 января ратифицировала протокол о формировании общего электроэнергетического рынка (ОЭР) на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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