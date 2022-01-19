Нур-Султан, , 10:24 — REGNUM Поправки о включении лиц с инвалидностью в квоту для депутатов парламента одобрила нижняя палата (Мажилис) Казахстана. Заседание транслировалось 19 января на сайте законодательного органа.

Мажилис Казахстана Mid.gov.kz

Казахстанский министр юстиции Канат Мусин пояснил, что законопроект предусматривает квоту в 30% для женщин, лиц, не достигших 29-летнего возраста, а также лиц с инвалидностью при распределении депутатских мандатов в нижней палате. Таким образом, в парламенте будут более широко представлены женщины, молодёжь и лица с особыми потребностями.

Это «безусловно скажется на качестве законов», сказал Мусин. Поправки разработаны в связи с поручением президента Касым-Жомарта Токаева обеспечить обязательное участие инвалидов в законодательной деятельности.

После одобрения нижней палатой поправки в закон о выборах поступят на рассмотрение верхней палаты — Сената Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, нижняя палата парламента Казахстана 19 января ратифицировала протокол о формировании общего электроэнергетического рынка (ОЭР) на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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