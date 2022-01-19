Уфа, 19 января, 2022, 10:21 — ИА Регнум. 13 новых зарядных станций для электромобилей намерены построить в 2022 году в Башкирии. Об этом 19 января сообщает пресс-служба центра управления Башкирией.

Rudko Электромобиль

Сообщается, что новые зарядные станции планируется в том числе создать и на трассе Уфа — Оренбург.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в настоящее время в Башкирии работают 13 зарядных станций для электромобилей.