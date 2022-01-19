Париж, , 10:15 — REGNUM Четверо французских солдат получили ранения на севере Буркина-Фасо при взрыве самодельного взрывного устройства, сообщает Le Figaro.

Французский солдат davric

Раненных солдат немедленно эвакуировали в Мали.

Как Мали и Нигер, Буркина-Фасо попал в спираль насилия. Армия изо всех сил пытается сдержать насилие, в результате которого за шесть лет погибло более 2000 человек и вынудили более 1,5 млн человек покинуть свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон едет в Страсбург, где он выступит перед европейскими парламентариями.

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