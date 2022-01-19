Иерусалим, 19 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Большинство жителей Израиля попадают в больницы не из-за коронавируса, но в сводки тяжелобольных COVID-19 включают всех. Об этом рассказала заведующая хирургическом отделением известной израильской больницы «Ихилов» профессор Идит Махот на официальной странице больницы в Facebook 16 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Она привела в качестве примера двух пациентов реанимации, которые фигурируют в сводке по коронавирусу, и при этом один из них пострадал после ДТП, а другой попал в больницу после кровоизлияния в мозг.

«Поэтому публикации о числе тяжелобольных пациентов с коронавирусом, ежедневно появляющиеся в СМИ, вводят в заблуждение. Речь идет о больных, попавших в больницы по другим причинам. Но большие цифры приводят к панике, а затем к принятию проблематичных решений», — говорит Матот, которая считает также, что даже спустя два года с начала пандемии при принятии решений доминируют страх и паника.

Она также отметила, что «Омикрон» значительно легче прежних штаммов, он минимально опасен, а в «Ихилове» на ИВЛ нет ни одного пациента с «Омикроном», потому что в этом нет нужды. Зато часть больных гриппом нуждаются в ИВЛ — но их никто не считает, данные по заболеваемости гриппом никого не интересуют, полагает профессор, добавляя, что «грипп — это болезнь без пиара, но она убивает».