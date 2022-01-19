Иерусалим, , 10:23 — REGNUM При заражении штаммом «Омикрон» в госпитализации в основном нуждаются пожилые люди с сопутствующими заболеваниями и из групп риска. Об этом сообщил координатор борьбы с коронавирусом профессор Салман Зарка на брифинге 17 января.

Израиль

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

По словам профессора Зарки, штамм «Омикрон» более заразен, чем предыдущие варианты вируса, но переносится относительно легко.

«Мы проверили и установили, что 78% из госпитализированных в тяжелом и критическом состоянии, а также подключенных к ИВЛ, поступили в больницы из-за болезней, которые спровоцировал коронавирус», — сказал Зарка.

Заркка предупредил, что пик пятой волны эпидемии в Израиле еще не наступил.