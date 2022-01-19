СКР проверит незаконную госпитализацию ростовчанина в психдиспансер
Ростов-на-Дону, 19 января, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина заинтересовала информация о возможной незаконной госпитализации ростовчанина в психиатрический диспансер. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.
Скриншот страницы sledcom.ru
Следственный комитет
Родственники считают, что мужчину обманным путём поместили в клинику с целью получения наследства. Об этом они заявили в эфире одного из федеральных телеканалов.
Бастрыкин поручил представить доклад о проводимой процессуальной проверке по данному факту, изучить все доводы родственников пациента.