Тбилиси, , 10:16 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 56 367 исследований на SARS-CoV-2 выявили 8728 случаев заражения коронавирусом, что является абсолютным «рекордом» для страны. Эту информацию 19 января обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Анализ на коронавирус Chitazdrav.ru

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 015 592 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 943 212 победили инфекцию, в том числе 8545 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 14 555 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 43 человека скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4386 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1896.

Днём ранее в Грузии в ходе 56 367 исследований выявили 7521 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3160 человек, скончался 31 пациент с COVID-19.

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