Москва, , 10:11 — REGNUM В Москве 70% пассажиров столичного метрополитена не пользуются кассами и покупают билеты другими способами. В настоящее время доступно более 10 способов оплаты проезда в метро, сообщается на портале мэра столицы.

Станция метро «Аминьевская» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов пояснил, что новые технологии позволили экономить время для покупки билета, сократить количество бумажных проездных, и ликвидировать очереди в кассы метро.

По его словам, очереди в кассы метрополитена за 10 лет сократились более чем в три раза, благодаря введению карты «Тройка». Также на турникетах стали принимать банковские карты. Кроме того, стало возможным расплачиваться с помощью гаджетов.

ИА REGNUM сообщало, в московском транспорте стоимость проезда по карте «Тройка» выросла с 42 до 46 рублей со 2 января 2022 года.

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