Москва, 19 января, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Москве 70% пассажиров столичного метрополитена не пользуются кассами и покупают билеты другими способами. В настоящее время доступно более 10 способов оплаты проезда в метро, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Аминьевская» БКЛ. Москва

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов пояснил, что новые технологии позволили экономить время для покупки билета, сократить количество бумажных проездных, и ликвидировать очереди в кассы метро.

По его словам, очереди в кассы метрополитена за 10 лет сократились более чем в три раза, благодаря введению карты «Тройка». Также на турникетах стали принимать банковские карты. Кроме того, стало возможным расплачиваться с помощью гаджетов.

ИА REGNUM сообщало, в московском транспорте стоимость проезда по карте «Тройка» выросла с 42 до 46 рублей со 2 января 2022 года.

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