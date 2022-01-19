Иерусалим, 19 января, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Рекордное для Израиля потребление электроэнергии отмечено 17 января — 14 039 мегаватт. Об этом сообщила государственная энергетическая компания «Хеврат-хашмаль».

Электричество

Отмечается, что в Израиле продолжается необычно холодная погода, на фоне которой компания решила не отключать электричество в домах должников до конца холодов.

В среду, 19 января, в Израиле еще сохраняются холода, причем и ночью, и днем (около 0 градусов на возвышенностях и около 4 градусов в прибрежной зоне), в отдельных районах ожидаются дожди и снегопад.