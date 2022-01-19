Бухарест, , 10:10 — REGNUM Правительство Румынии рассмотрит вопрос о выплате компенсаций гражданам, пострадавшим от введения в стране карантина в связи с COVID-19. Об этом 19 января сообщило Румынское телевидение.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, материальную помощь получат работники и специалисты местных предприятий, отправленных в неоплачиваемый отпуск из-за введения карантинных мер, а также лица, вынужденные работать на удаленном доступе с понижением заработной платы.

Кроме того, официальный Бухарест намерен выделить дополнительные средства на реабилитацию румын, перенесших тяжелую форму коронавирусного заболевания.

Соответствующее финансирование будет обеспечиваться активами государственного бюджета Румынии. Акция продлится до 31 марта нынешнего года.