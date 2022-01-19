Иерусалим, , 10:13 — REGNUM Число новых случаев заражения коронавирусом в Израиле пойдет на спад примерно через неделю, и тем не менее, следующие две-три недели станут для страны непростыми. Об этом заявил гендиректор минздрава профессор Нахман Аш радиостанции «Галей-ЦАХАЛ» 18 января.

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Он также подтвердил, что за минувшие сутки в стране выявлено около 50 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, и также рост числа тяжелобольных — таковых около пятисот.

Гендиректор минздрава также прокомментировал недовольство граждан по поводу часто меняющихся инструкций, которые люди плохо понимают и потому затрудняются исполнять. Аш признал, что инструкции минздрава усложняются и могут быть обременительными, но в качестве оправдания привел штамм «Омикрон», которые заставляет принимающих решения людей работать иначе.

«Мы должны нести ответственность за здоровье как самих себя, так и окружающих. Есть симптомы заболевания? Не выходите из дому, даже если ваши пять дней карантина закончились. После окончания изоляции особенно важно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию», — сказал Аш.