* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 19 января, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Афганистане местные источники в Тахаре сообщают, что в уезде Калафган талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили и арестовали Тахира, командира сил народного восстания бывшего правительства.

Alwaght.com «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Член семьи бывшего командира сообщил газете «8 Собх», что 18 января талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в дом Тахира и увели его после избиения.

Родственники рассказали, что он поверил в амнистию, объявленную талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и вернулся домой к мирной жизни.

Родственники Тахира заявляют, что он сильно избит, и что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешают навещать его.

Члены семьи бывшего командира утверждают, что он потерял сознание после того, как был избит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и доставлен в уездную больницу. Но представители радикалов в уезде Калафган пока ничего не сказали по этому поводу.

Ранее жители уезда жаловались на задержание талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бывших повстанцев и призвали местную администрацию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тахаре остановить это.