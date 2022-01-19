Москва, 19 января, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Москве 70% пассажиров метро не используют кассы для оплаты проезда. Об этом 19 января сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Ликсутов

Он рассказал, что десять лет назад для оплаты поездки было необходимо купить проездной билет в кассе или киоске.

«Это устаревший формат, мы полностью пересмотрели подход к организации каналов продаж. Начали увеличивать число способов оплаты проезда — сегодня их больше десяти. По этому показателю Москва мировой лидер», — отметил Ликсутов.

По его словам, в 2021 году доля использующих альтернативные способы оплаты проезда (карты «Тройка», банковские карты, гаджеты, Face Pay и другие) пассажиров выросла до 70%, и лишь 30% приобретают их в кассах. По мнению вице-мэра, этот показатель — не предел, и всё больше горожан будут отказываться от услуг касс.