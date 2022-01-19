Тель-Авив, Израиль, 19 января, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Холодная погода в Израиле поставила под угрозу жизни самых незащищенных граждан — тех, кто живет на улице. Во время недавней бури «Кармель» от холода умерли три человека, и пока что в стране ждут продолжения морозов, ливней и снегопадов, сообщает Ynet 17 января.

Yulia Kuprina Тель-Авив

Живущий на улицах Тель-Авива 57-летний репатриант из России в ночь на 17 января едва не замерз насмерть: на улице он живет уже 26 лет. Той же участи избежал его 60-летний знакомый, который остался без жилья после развода, и молодой парень, который лишился жилья шесть лет назад.

Официально в Израиле насчитывается 3470 лиц без определенного места жительства. Отмечается, что на деле их может быть гораздо больше из-за действующих в стране жестких критериев их определения: лицом без определенного места жительства может считаться только человек в возрасте от 18 лет, физически или душевно запущенный, не имеющий контакта с родными и не старающийся изменить свое положение.

В среду, 19 января, в Израиле еще сохраняются холода, причем и ночью, и днем (около 0 градусов на возвышенностях и около 4 градусов в прибрежной зоне), в отдельных районах ожидаются дожди и снегопад.