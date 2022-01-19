Салехард, , 10:07 — REGNUM В Салехарде восстановлены права многодетной матери на региональный материнский капитал. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Материнский капитал © ИА REGNUM

Мать троих детей обратилась с заявлением на маткапитал в департамент по труду и социальной защите населения администрации столицы Ямала, предоставив полный пакет документов. В ведомстве заявили, что не установлен факт постоянного проживания женщины на Ямале не менее одного года. В региональном материнском капитале ей было отказано.

После прокурорской проверки в отношении начальника департамента было возбуждено административное дело за нарушение порядка предоставления госуслуги. Должностное лицо приговорено судом к штрафу. Женщине назначен материнский капитал от региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума 1 января 2022 года в первом чтении приняла законопроект о праве отцов на федеральный материнский капитал, когда возникшее у женщины право на него прекратилось по основаниям, установленным законом.

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