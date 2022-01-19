Краснодар, , 10:07 — REGNUM Штормовое предупреждение в связи с опасностью схода лавин объявлено в горах Краснодарского края на период с 19 по 22 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сошла лавина. Кадр из фильма «Пик Победы»

По информации синоптиков, опасность схода лавин будет наблюдаться с 18:00 19 января по 18:00 22 января в горных районах края, за исключением Сочи, на высоте более 1,5 тыс. метров. Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе уже несколько дней бушует непогода. 17 января на Кубань пришли сильные снегопады, которые затем сменились ливневыми дождями. В Северском районе из берегов вышла река, в результате подтоплена территория одной из станиц. В ряде муниципалитетов введен режим повышенной готовности.