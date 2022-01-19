Тбилиси, 19 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из его партии «Единое национальное движение» (ЕНД) должны добиться смены власти в стране. Об этом говорится в обращении бывшего лидера страны в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Наша ближайшая конечная цель — используя все трибуны, организация массового протеста и достижение внеочередных парламентских выборов, что неизбежно приведет к смене власти», — написал политик, находящийся в тюрьме в Рустави.

Саакашвили призвал сторонников встречаться с нуждающимися жителями и узнавать их проблемы. Также он заявил, что нужно искать случаи коррупции и нарушения прав человека в действиях чиновниках и распространять информацию об этом в соцсетях.

«Также я призываю вас работать со всеми оппозиционными силами, всеми активистами и общественными организациями, которые хотят изменений», — отметил экс-президент.

Стоит отметить, что сторонники Саакашвили в Грузии называют его «политическим заключенным». Он сам заявляет о том, что в Грузии нужно совершить «революцию», по сценариям, осуществлённым в Армении и на Украине.