Токио, , 10:06 — REGNUM Японский издатель инди-видеоигр Playism назвал очередную дату трансляции Game Show. Информация была опубликована 19 января на twitter-странице компании.

Трансляция Playism Game Show 2022 начнётся 23 января 2022 года, в 10:00 по московскому времени. Издатель отметил, что она пройдёт на платформах YouTube, Niconico и Bilibili. Во время стрима Playism расскажет об играх, которые выпустит в 2022 году.

https://twitter.com/playismJP/status/1483644299070021632

Для справки: геймеры знают Playism как издателя инди-игр La-Mulana, Bright Memory: Infinite, Momodora: Reverie Under the Moonlight, Night in the Woods, Gnosia и другим. Компания была основана в мае 2011 года.

