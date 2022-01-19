Тель-Гам, , 10:09 — REGNUM При значительном росте числа заражений коронавирусом в Израиле количество больных тяжелой формой COVID-19 ниже, чем раньше. Об этом заявил заместитель генерального директора известного израильского госпиталя «Шиба», профессор Арнон Афек на брифинге 17 января.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В «Шибе» проходят лечение 130 ковид-пациентов, при этом число больных тяжелой формой меньше, чем это было в предыдущие волны эпидемии, рассказал Афек. К ИВЛ не подключен ни один пациент.

«Зато терапевтические отделения забиты больными гриппом, их как раз очень много. Дополнительная проблема — отсутствие медперсонала, многие заразились и находятся на карантине дома», — говорит профессор.

Афек рекомендует выходящим из карантина людям носить маску и избегать крупных собраний.

Ранее широкий резонанс вызвали слова заведующей хирургическом отделением больницы «Ихилов» профессора Идит Махот, которая сообщила, что в «Ихилове» на ИВЛ нет ни одного пациента с «Омикроном», потому что в этом нет нужды. Зато часть больных гриппом нуждаются в ИВЛ — но их никто не считает, данные по заболеваемости гриппом никого не интересуют, полагает профессор, добавляя, что «грипп — это болезнь без пиара, но она убивает».