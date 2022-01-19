Чебоксары, , 10:05 — REGNUM В Чувашии консолидированный бюджет по итогам 2021 года при прогнозируемом дефиците в 6,2 млрд рублей предварительно выполнен с «небольшим профицитом» в 150,4 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

Оперативные данные минфина Чувашии Cap.ru

По оперативным данным минфина, в 2021 году консолидированный бюджет республики исполнен по доходам в сумме 85,3 млрд рублей. Это на 11,4% больше уровня 2020 года. В структуре поступлений собственные доходы увеличились на 16,9% и превысили 46 млрд рублей.

За год израсходовано 85,18 млрд рублей, что на 12% больше уровня 2020 года.

«Процент исполнения по расходам — 94,4%, что выше, чем было за 2020 год (93,2%). Консолидированный бюджет исполнен с небольшим профицитом в 150,4 млн рублей», — сказал Михаил Ноздряков.

Оперативные данные минфина Чувашии Cap.ru

Отметим, что годовой консолидированный бюджет в Чувашии планировали исполнить с дефицитом в сумме 6,25 млрд рублей.

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