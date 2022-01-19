Тирасполь, , 10:04 — REGNUM В ходе 1438 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 300 случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 января сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 85 428 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 81 565 человек, в том числе за последние сутки — 148.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1987 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 433 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 152 случая заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 53 человека, скончались два пациента с COVID-19.